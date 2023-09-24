Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилось благоустройство территории возле Коньковских прудов. Теперь что популярное место отдыха москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что специалисты сделали деревянные настилы в виде лепестков над прудами. Теперь москвичи проводят там пленэры и занимаются йогой. Помимо этого, рядом с прудом появилась сцена с амфитеатром. Там проходят концерты и спектакли для жителей ближайших районов.

Кроме того, были обустроены пешеходные маршруты от Профсоюзной улицы до улицы Введенского.

"Теперь с утра до позднего вечера на Коньковских прудах проходят зарядки, медитации, творческие мастер-классы, лекции, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом и многое другое", — отметил Сергей Собянин.

Сообщается также, что рядом с прудами появилась большая спортивная зона. Там установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о главных градостроительных проектах Москвы. Речь идет о реновации, транспортной системе, создании новых школ, детских садов, поликлиник и других важных объектов.