Самый сильный ливень за месяц пройдет в столичном регионе ночью 25 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на понедельник 25 сентября в Москве выпадут самые сильные осадки за месяц. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что в ночь на понедельник в небе над столицей появятся облака и пройдут грозы. В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 миллиметров. Это можно сравнить с ведром дождевой воды на один квадратный метр, или 15 процентов от месячной нормы.

"Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов", – подчеркнул синоптик.

Тишковец подчеркнул, что ухудшение погоды будет недолгим. Дожди прекратятся утром. После этого в антициклон скандинавского происхождения снова вернет в столицу солнце и ясное небо. Хорошая погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 24 сентября в столице будет до вечера сохраняться теплая, летняя погода. Температура воздуха в Москве достигнет 25 градусов тепла. А на юге Красноярского края 24 сентября выпал первый снег. В МЧС по региону добавили, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами ожидается гололедица.