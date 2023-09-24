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Снег выпал в горах на юге Красноярского края, пишет РИА Новости со ссылкой на визит-центр природного парка Ергаки.

"Выпал снег. Трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что еще выпадет", – говорится в сообщении.

Между тем в МЧС по региону добавили, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами ожидается гололедица. Спасатели предупредили о сильном ветре вечером 24 сентября и в течение 25 сентября на юге Таймыра с порывами до 15–20 и местами до 25 метров в секунду.

В Туруханском районе в понедельник прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с усилением ветра до 15–20 метров в секунду.

Ранее исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили 56 снегоплавильных пунктов, которые начнут работу в осенне-зимний период. В октябре специалисты проведут финальные пробные пуски.