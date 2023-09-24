Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность и 24 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье. В ночь на понедельник в столице пройдут ливневые дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца.

В воскресенье погода обусловится северо-западной периферией антициклона, уточнил синоптик. К вечеру облачность в городе усилится, но обойдется без осадков.

"Южный, юго-западный ветер начнет постепенно усиливаться до 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 22-24 градусов, в Московской области плюс 20-25 градусов", – уточнил синоптик.

Отмечается также, что атмосферное давление в воскресенье будет меняться мало. Оно составит 753 миллиметров ртутного столба.



Синоптик отметил, что в ночь на понедельник над Москвой пройдет холодный фронт, который принесет сильные ливневые дожди.

"Есть вероятность мозаичных гроз, выпадет до 10 миллиметров или 15% от месячной нормы осадков", – сказал Тишковец.

Однако уже в понедельник антициклон вновь перехватит инициативу над центральным регионом. Дожди прекратятся уже в понедельник утром, облака поредеют и в течение первого рабочего дня будет сохраняться температура 18-20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура в Москве 23 сентября немного не достигла рекорда, установленного почти 100 лет назад. Воздух прогрелся до 24,7 градуса – это оказалось на 0,7 градуса ниже рекордного значения 1924 года.