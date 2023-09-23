Заметное похолодание произойдет в Москве на следующей неделе – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заметно похолодает в Москве на следующей неделе, временами температура воздуха будет опускаться до 15 градусов тепла. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"С понедельника – заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: плюс 10–12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне плюс 17–19 градусов", – рассказал метеоролог.

По его словам, на фоне текущей погоды такое похолодание покажется серьезным, хотя показатели термометров по-прежнему будут на 3–4 градуса выше нормы.

В среднем в течение недели температура воздуха в российской столице будет колебаться в диапазоне 15–20 градусов. В понедельник может пройти небольшой дождь, однако в остальные дни осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Москве может быть побит температурный рекорд 99-летней давности. Ожидается, что в городе потеплеет до 23–25 градусов, что 8–9 градусов выше климатической нормы.



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