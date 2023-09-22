Температура в Москве 23 сентября может побить вековой рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 23 сентября может быть побит температурный рекорд 99-летней давности. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, рекорд был зафиксирован в 1924 году и составил 25,4 градуса. Сейчас же в выходные дни в столице прогнозируется температура до плюс 23–25 градусов.

"Такой температурный фон на 8–9 градусов выше климатической нормы. Это уже не августовская или июньская температура, а июльская", – добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что бабье лето в столице закончится в начале последней недели сентября. Однако, как отметила синоптик, умеренное тепло будет еще ощущаться в Москве после завершения бабьего лета.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23–24 сентября