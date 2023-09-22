Гидрометцентр продлил период пожарной опасности в Московском регионе до 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский Гидрометцентр продлил период высокой пожарной опасности в Москве и Подмосковье до 24 сентября.

Ведомство объявило желтый уровень опасности, присвоив ему четвертый класс. Предупреждение будет действовать до 16:00 24 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 23 сентября в Москве может быть побит температурный рекорд 99-летней давности.

Рекорд произошел в 1924 году, тогда воздух прогрелся до 25,4 градуса. В наши дни в выходные дни прогнозируется температура до плюс 23–25 градусов. По словам Вильфанда, это на 8–9 градусов выше климатической нормы.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточняла, что бабье лето в Москве подойдет к финалу в начале последней недели сентября. Умеренное тепло будет еще ощущаться после его завершения.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23–24 сентября