22 сентября, 19:32Общество
Гидрометцентр продлил период пожарной опасности в Московском регионе до 24 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский Гидрометцентр продлил период высокой пожарной опасности в Москве и Подмосковье до 24 сентября.
Ведомство объявило желтый уровень опасности, присвоив ему четвертый класс. Предупреждение будет действовать до 16:00 24 сентября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 23 сентября в Москве может быть побит температурный рекорд 99-летней давности.
Рекорд произошел в 1924 году, тогда воздух прогрелся до 25,4 градуса. В наши дни в выходные дни прогнозируется температура до плюс 23–25 градусов. По словам Вильфанда, это на 8–9 градусов выше климатической нормы.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточняла, что бабье лето в Москве подойдет к финалу в начале последней недели сентября. Умеренное тепло будет еще ощущаться после его завершения.
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