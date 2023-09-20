Бочкарев заявил, что новая станция метро "Физтех" символизирует "храм науки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проектировщики вложили в дизайн новой станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро замысел, соотносящийся с научной тематикой. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он заявил, что станцию решили назвать в честь расположенного неподалеку Московского физико-технического института.

"Художественное оформление станции включает элементы, символизирующие "храм науки", – добавил Бочкарев.

При этом он рассказал, что конусообразные светильники на "Физтехе" похожи на факелы, а путевые стены украшены конструкцией из нержавеющей трубы в виде электромагнитной волны.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, чья компания проектировала и строила новые станции метро, отметил, что у станционного комплекса имеются два наземных вестибюля.

"Архитектурное решение всего комплекса строится вокруг конусообразных расширяющихся к верху фигур, которые ассоциируются с зажженными факелами, традиционно символизирующими свет знаний и просвещения", – подчеркнул Бочкарев.

Также для удобства граждан на прилегающей территории к станции сделали масштабное благоустройство, включающее укладку гранитной плитки, асфальтирование дорог и парковок, озеленение газонов, высадку деревьев и кустарников, а также установку скамеек и мачт освещения.

Ранее в Москве запустили бесплатный автобус-шаттл от новой станции "Физтех" до МФТИ, поэтому почти семь тысяч студентов и сотрудников университета смогут пользоваться новым маршрутом.

Как сообщили в Дептрансе столицы, теперь учащиеся и преподаватели смогут добираться от метро до института всего за 5–7 минут.

Новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались более 200 тыс раз