Праздник урожая пройдет на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Городская ферма на ВДНХ"

Москвичей и гостей столицы пригласили посетить Праздник урожая, который будет проходить на "Городской ферме" ВДНХ 30 сентября и 1 октября. Информация о мероприятиях появилась в официальном телеграм-канале площадки.

"В честь этого события на площадке пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению сырников, оладушек, сыра, колбасок и других блюд из фермерских продуктов, урок по глиняному искусству на гончарном круге", – рассказали в пресс-службе "Городской фермы".

Любителям арбуза предложат принять участие в конкурсе по его поеданию на скорость. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в семейных играх "Веселый урожай" с фруктовым баскетболом, а также прийти на спектакль "Как Марфушка к зиме готовилась".

С 4 по 10 октября в Музее космонавтики на ВДНХ организуют ряд мероприятий в рамках Всемирной недели космоса. В течение недели посетители смогут принять участие в космическом квесте. Подготовиться к нему можно будет на лекции "Начало космической эры" 4 октября. Стать участником квеста можно, отсканировав таблички с QR-кодами в музее и ответив на вопросы.

Помимо этого, 4 октября в музее пройдут всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" и лекция "Первая советская ракета: путь в космос".



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