Юным москвичам расскажут о профессиях в сфере культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юных жителей столицы приглашают посетить бесплатные кружки, на которых им расскажут о специальностях в сфере культуры и искусства. Занятия в рамках проекта "Творчество как профессия" стартуют на площадках объединений культурных центров (ОКЦ) 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнила исполняющая обязанности заммэра города Наталья Сергунина, занятия будут проводиться для подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Они не только больше узнают о профессиях, но и смогут посетить офисы креативных компаний, пообщаться с экспертами, а также поучаствовать в конкурсах.

"На выбор предлагается 15 творческих направлений, представленных в Москве. Среди них – литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия", – добавила она.

Всего состоится 26 занятий по четырем модулям. Их планируют проводить до апреля с периодичностью раз в неделю. В каждой группе будет 25 человек.

На занятиях будут раскрыты как общие темы, так и более конкретные для каждой специальности. Так, например, ребятам расскажут, как искать личную мотивацию, а также юные москвичи узнают об особенностях издательской деятельности и работе музыкального продюсера.

Те, кто еще не определился с будущей профессией, могут воспользоваться помощью сервиса по профнавигации.

Для посещения занятий необходимо предварительно записаться по ссылке. Нужно уточнить название проекта "Творчество как профессия". Также доступна очная запись на окружных площадках ОКЦ.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на форум-выставку "Карьера vs бизнес". Мероприятие будет проходить на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

Москвичам помогут определиться с направлением карьеры. Первое направление ориентировано на желающих достичь профессиональных успехов в работе по найму. Им расскажут о составлении резюме, интервью, повышении навыков и построении карьеры.



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