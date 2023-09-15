Свыше 8,5 тысячи человек побывали на мероприятиях проекта "Знание. ВДНХ" летом

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В рамках проекта "Знание. ВДНХ" для гостей выставки за лето организовали свыше 140 образовательных мероприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В них приняли участие более 8,5 тысячи человек. Гости посетили цикл лекций о кино, фестиваль "ВДНХ: пространство открытий", цикл "Медиапонедельники" факультета журналистики МГУ, цикл "Немое кино в "Космосе" с живым саундтреком и образовательную программу "Сложный вопрос? Давайте обсудим!"

Также желающие приняли участие в интеллектуальных квизах и встречах в кафе "Космос" с приглашенными экспертами. Они послушали лекции о разных областях науки, литературы и искусства, а также посетили спектакли.

Культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ" запустили в 2016 году. Он объединяет ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства.

Основные площадки проекта "Знание. ВДНХ" – павильон "Рабочий и колхозница", музей славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация" и другие площадки Музейного города ВДНХ.

Ранее стало известно, что фестиваль профессиональной реализации для школьников и студентов пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ 16 сентября.

Он будет посвящен профориентации и будущей карьере. С 11:20 до 13:00, с 14:00 до 15:40 и с 16:00 до 17:40 для гостей пройдут мастер-классы, профориентационные и психологические игры. В программу также включили показ профориентационного фильма, тесты и консультации.

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего