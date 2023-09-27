Умную систему поиска утечек внедрили в более чем 6,8 тыс тепловых пунктов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем 6,8 тысячи тепловых пунктов Москвы оборудовали системой автоматического поиска утечек. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что алгоритмы выявления скрытых утечек разработали еще в 2020 году. Они работают на основе данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" и в реальном времени анализируют показатели примерно десяти различных датчиков на тепловых пунктах.

Как уточнил Бирюков, анализ состояния теплосетей и сетей горячего водоснабжения ведется ночью, когда расход воды минимален. Это позволяет выявлять самые незначительные отклонения и, соответственно, определять ненадежные участки.

Отмечается, что в прошлом осенне-зимнем сезоне благодаря внедрению смарт-технологии специалистам удалось выявить и устранить 841 проблему в работе тепловых пунктов.

Ранее в Москве завершилась подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты обследовали 17,3 тысячи километров тепловых сетей, а также подготовили к работе 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных.



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