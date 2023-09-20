Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии в Москве к 2024 году. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что поручение Собянин дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы. Также было объявлено об изменениях в госпрограммах развития столицы.

Обновления коснутся программ реновации жилья, "Московское долголетие", "Мой район", реконструкции городских поликлиник, программы развития столичного метрополитена и других.

Ранее юрист Иван Соловьев сказал, что размер пенсии может измениться благодаря доплатам за стаж, вредность и регион проживания. Чтобы получить большинство видов выплат, пенсионеру нужно собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и иные обстоятельства, и обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.

Также некоторым категориям россиян проиндексировали пенсию 1 сентября. В частности, работникам, которым в сентябре исполнится 80 лет. Для них фиксированная денежная часть выросла вдвое – с 7 567,3 до 15 134,6 рубля.

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов