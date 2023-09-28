Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 23:30

Город

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили столицу за лето

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

Новости часа: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Новости часа: Собянин рассказал о программах, которые реализуют в столице

Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. По словам мэра, профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах. Известно, что специалисты проверили и подготовили свыше 74 тысяч объектов, почти половина из них – это жилые дома.

В свою очередь специалисты ТЭЦ рассказали, что были проведены гидравлические и температурные испытания. Подробнее о том, как проверяли теплоцентрали, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородЖКХвидеоМарьяна ЯцкевичДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика