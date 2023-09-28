Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. По словам мэра, профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах. Известно, что специалисты проверили и подготовили свыше 74 тысяч объектов, почти половина из них – это жилые дома.

В свою очередь специалисты ТЭЦ рассказали, что были проведены гидравлические и температурные испытания. Подробнее о том, как проверяли теплоцентрали, – в эфире телеканала Москва 24.