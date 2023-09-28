Силуанов заявил, что курс рубля должен быть предсказуемым

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Курс рубля не должен быть сильным или слабым, нужно, чтобы он был предсказуемым, считает министр финансов России Антон Силуанов. Такое заявление он сделал в рамках Московского финансового форума.

"Кому курс крепкий нужен, кому слабый. Мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим. Мы уже делаем это вместе с Центральным банком", – приводит ТАСС его слова.

Утром 28 сентября курс доллара составил 96,77 рубля, упав на 14 копеек. Между тем европейская валюта подешевела на 31 копейку – до 101,65 рубля.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по укреплению рубля. По словам президента, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор которой – ослабление рубля. Путин подчеркнул, что власти должны четко понимать причины этого процесса и своевременно принимать контрмеры.



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