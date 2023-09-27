27 сентября, 19:27Экономика
Набиуллина высказалась против "китайской модели" для финансового рынка РФ
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина привела еще один аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка после изучения опыта Китая. Об этом заявил "Интерфакс".
По ее словам, в КНР, например, наблюдается управляемый курс, множественность процентных ставок. Однако при этом она добавила, что Китай долгое время пробует либерализовать контроль за движением капитала, а Россия уже прошла этот путь.
"Зачем нам двигаться назад, не понимаю. Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать", – рассказала Набиуллина на лекции у экономического факультета в МГУ.
Об инициативе применить китайскую модель экономики в стране ранее заговорили в Минэкономразвития РФ. Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что система позволит не только контролировать объем рублей на внешнем рынке, но и "играть отечественной валюте против других" за пределами страны, таким образом укрепляясь. Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривает ЦБ.
Читайте также