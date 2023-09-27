Набиуллина высказалась против "китайской модели" для финансового рынка РФ

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина привела еще один аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка после изучения опыта Китая. Об этом заявил "Интерфакс".

По ее словам, в КНР, например, наблюдается управляемый курс, множественность процентных ставок. Однако при этом она добавила, что Китай долгое время пробует либерализовать контроль за движением капитала, а Россия уже прошла этот путь.

"Зачем нам двигаться назад, не понимаю. Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать", – рассказала Набиуллина на лекции у экономического факультета в МГУ.

Об инициативе применить китайскую модель экономики в стране ранее заговорили в Минэкономразвития РФ. Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что система позволит не только контролировать объем рублей на внешнем рынке, но и "играть отечественной валюте против других" за пределами страны, таким образом укрепляясь. Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривает ЦБ.