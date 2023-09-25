В Минэкономразвития предложили "китайскую мембрану" для укрепления рубля

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Модель "китайской мембраны" может позволить решить проблему с курсом рубля. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Он пояснил, что речь идет о "некой мембране между внутренним и внешним рынками рублей". Сейчас инициатива, по словам Решетникова, обсуждается с Центробанком России.

"Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна", – добавил он.

Суть инициативы ведомства заключается в том, чтобы отслеживать, сколько рублей обращаются за пределами России, какими способами они туда попадают и как осуществляются перетоки. После этого, продолжил Решетников, необходимо рассматривать степень усиления перетоков и учитывать риски для валютного курса.

В подобных условиях Россия сможет контролировать объем рублей за рубежом, которые, по словам главы ведомства, "будут играть против" и "вовлекаться в валютные игры против рубля".

В настоящее время Минэкономразвития ожидает предложений по данному вопросу от Центробанка.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 13% годовых. Решение было принято в условиях высокого инфляционного давления на экономику страны. На фоне этого были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.



Центробанк вновь повысил ключевую ставку