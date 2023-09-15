Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства – Набиуллина

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Дискуссия по валютным ограничениям ведется, однако это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года. Решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов совет директоров Центробанка принял 15 сентября 2023 года.

Отмечается, что давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне. Поэтому были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.

ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке