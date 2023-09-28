Курс доллара упал до 96,77 рубля

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По данным на 07:07 по московскому времени курс доллара составил 96,77 рубля, упав на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Между тем европейская валюта подешевела на 31 копейку, до 101,65 рубля. Юань торгуется на уровне 13,22 рубля, подорожав на 1 копейку.

По данным на 07:08 по московскому времени 27 сентября курс доллара упал до 96,31 рубля, снизившись на 7 копеек. Евро подешевел на 35 копеек, до 101,80 рубля. Юань вырос на 2 копейки и торговался по 13,17 рубля.

На состояние 20:23 по московскому времени того же дня курс евро опустился до отметки 1,0494 доллара. На прошлых торгах его уровень составил 1,057 доллара. Показатель впервые с 6 января опустился ниже 1,05 доллара.

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