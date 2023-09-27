Фото: Москва 24/Никита Симонов

По данным на 07:08 по московскому времени курс доллара упал до 96,31 рубля, снизившись на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта подешевела на 35 копеек, до 101,80 рубля. Юань вырос на 2 копейки и торгуется по 13,17 рубля.

Утром во вторник, 26 сентября, американская валюта выросла до 96,49 рубля, увеличение составило 25 копеек. Евро упал на 28,75 копейки и составил 101,7 рубля. Юань не изменился и торговался на уровне 13,14 рубля.

При этом глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара в диапазоне от 80 до 85 рублей за единицу является справедливым и достижимым. По его мнению, выйти на такие уровни позволит нахождение механизма регулирования ситуации, а также меры со стороны правительства.

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