Греф назвал справедливым курс доллара 80–85 рублей

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Курс доллара в диапазоне от 80 до 85 рублей за единицу является справедливым и достижимым, при этом в настоящее время он неоправданно занижен, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей. То есть примерно на 10–15 рублей дешевле, чем это есть сегодня", – отметил он в программе "Вести".

По мнению Грефа, выйти на такие уровни позволит нахождение механизма регулирования ситуации, а также меры со стороны правительства. Среди основных причин ослабления национальной валюты он назвал отток капитала из России и высокий импорт.

Причины ослабления курса рубля глава кредитной организации видит в высоком импорте и оттоке капитала из РФ.

12 сентября рубль начал укрепляться по отношению к валютам. Так, курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля.

Владимир Путин высказался о ситуации с курсом рубля. По его словам, соответствующий вопрос требует от Центробанка и российских властей внимательного исследования. Тем не менее президент уточнил, что не видит здесь непреодолимых сложностей.



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