Греф заявил, что ключевая ставка в 12% не сохранится долго

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ключевая ставка Банка России в 12% не очень длинная история, в течение нескольких месяцев ЦБ перейдет к смягчению политики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

"Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация", – сказал он.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Греф добавил, что после этого еще через три–шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер.

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, усомнился, что Центробанк может пойти на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления национальной валюты.

Последнее повышение ключевой ставки произошло в середине августа 2023 года. Тогда ЦБ принял решение повысить показатель с 8,5 до 12% на фоне ослабления рубля.

Утром во вторник, 12 сентября, рубль начал закрепляться по отношению к валютам. Так, курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля.

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