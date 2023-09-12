Путин не увидел непреодолимых проблем с курсом рубля

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Непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако данная тема требует исследования со стороны Центробанка и правительства РФ. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

Вместе с этим он указал, что все факторы по вопросу курса рубля управляемы. Это связано со многими механизмами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров, добавил президент.

"Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит, иностранная валюта все больше и больше востребована", – уточнил Путин.

По мнению российского президента, ключевая ставка Центробанка сдерживает кредитование экономики. Однако, продолжил Путин, кредитование в России находится на достаточно высоком уровне.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что ключевая ставка Центробанка в 12% не очень длинная история. По его мнению, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.

На форуме также высказался глава ВТБ Андрей Костин, который отметил, что ЦБ не пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля.

12 сентября рубль начал укрепляться по отношению к валютам. Так, курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля.

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