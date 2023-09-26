Курс доллара поднялся выше 96 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара вырос до 96,49 рубля, увеличение составило 25 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро при этом упал на 28,75 копейки и составил 101,7 рубля. Юань не изменился и торгуется на уровне 13,14 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара в диапазоне от 80 до 85 рублей за единицу является справедливым и достижимым. По его мнению, выйти на такие уровни позволит нахождение механизма регулирования ситуации, а также меры со стороны правительства.

Минэкономразвития РФ, в свою очередь, спрогнозировало курс доллара на уровне 94 рублей до конца 2023 года. Ведомство также заложило в новый макропрогноз курс доллара на уровне 85,2 рубля в текущем году.

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