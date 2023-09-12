Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 94 рублей на конец года

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Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 94 рублей до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

"Понятно, что какие-то колебания возможны, на конец года – примерно 94 рубля за доллар", – отметил он.

Ведомство также заложило в новый макропрогноз курс доллара на уровне 85,2 рубля в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Согласно документу, в этом году доллар ожидается на уровне 85,2 рубля, в 2024 году стоимость одной единицы валюты может составить 90,1 рубля, а в 2025 году – 91,1 рубля.

По словам представителя Минэкономразвития РФ, суммарные нефтяные и не нефтяные показатели экспорта будут расти быстрее, чем показатели импорта. Торговый баланс в текущем году составит 145 миллиардов долларов.

Нормализация торгового баланса приведет к укреплению рубля, подчеркнул он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что курс доллара в диапазоне от 80 до 85 рублей за единицу является справедливым и достижимым, при этом в настоящее время он неоправданно занижен.

По его мнению, выйти на такие уровни позволит нахождение механизма регулирования ситуации, а также меры со стороны правительства. Среди основных причин ослабления национальной валюты он назвал отток капитала из России и высокий импорт.



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