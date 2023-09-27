Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые с начала года

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Курс евро уменьшился по отношению к доллару, впервые с начала 2023 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На состояние 20:23 (по московскому времени) среды, 27 сентября, курс евро опустился до отметки 1,0494 доллара. На прошлых торгах его уровень составил 1,057 доллара.

Показатель впервые с 6 января опустился ниже 1,05 доллара.

Ранее сообщалось, что по данным на 07:08 по московскому времени курс доллара упал до 96,31 рубля, снизившись на 7 копеек. Европейская валюта подешевела на 35 копеек, до 101,80 рубля.

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