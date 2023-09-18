Путин поручил своевременно принять меры по укреплению рубля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по укреплению рубля. Об этом он заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

По словам президента, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор которой – ослабление рубля. Путин подчеркнул, что власти должны четко понимать причины этого процесса и своевременно принимать контрмеры.

"Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", – приводятся слова Путина сайте Кремля.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.



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