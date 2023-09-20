Африка снизила использование рубля в расчетах за экспорт из РФ

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Африканские страны сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России в июле 2023 года, при этом выросла доля "дружественных валют" – юаня и рупии. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт с разными частями света.

Отмечается, что сейчас доля юаня и рупии составляет 78,8%, это наибольший показатель с точки отсчета наблюдений – января 2021 года. Помимо этого, до 8,5% упала доля евро и доллара.

Доля рубля при этом в расчетах на протяжении текущего года сокращалась, остановившись на 12,7%. Наибольшим спросом валюта в качестве расчетного средства для торговли с РФ в Африке пользовалась в феврале 2023 года, тогда ее доля составляла 82,4%, уточнили на сайте.

По словам врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслана Давыдова, очевидно, что место стран, которые не хотят работать с Россией, занимают те, кто готов к сотрудничеству, в том числе страны Африки.

Эксперт уточнил, что товарооборот России и Африки увеличился с 2,3 до 3,7% и составил 32,9 миллиарда долларов в экспорте и 22,2 миллиарда долларов – в импорте. При этом позиции рубля и "дружественных валют", их доля в расчетах являются волатильными и изменяются от месяца к месяцу, напомнил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что товарооборот РФ с Северной Африкой и Ближним Востоком вырос на 83% за пять лет, до 94,9 миллиарда долларов. Министр подчеркнул важность перехода к взаиморасчетам в национальных валютах, отметив, что российские фондовые биржи могут вывести на торги эмиратский дирхам, азербайджанский манат и египетский фунт.

Также Владимир Путин в ходе общения с коллегой из Гвинеи-Бисау Эмару Сисоку Эмбало в Константиновском дворце заверил его в поддержке государства со стороны России. Глава российского государства добавил, что между РФ и Гвинеи-Бисау большой потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей.

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