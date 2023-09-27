Более 12 млн человек посетили площадки "Московских сезонов" с начала года

Фото: Московские сезоны

Площадки "Московских сезонов" с начала 2023 года посетили 12,3 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Фестивали под брендом "Московские сезоны" являются одной из визитных карточек столицы, их знают не только в России, но и за ее пределами, сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что фестивали проводятся на пешеходных улицах и площадях с 2012 года. Для каждого готовят уникальную культурно-образовательную программу.

Отмечается, что этим летом в Москве представили новый иммерсивный фестиваль "Усадьбы Москвы". Он продлится до 30 сентября в 15 усадьбах.

По словам Сергуниной, среди жителей и гостей города также популярен формат экскурсий. В преддверии Дня туризма с 23 по 25 сентября в рамках акции "Московские истории" в столице провели около 400 бесплатных экскурсий. К ним присоединились более 9 тысяч человек.

Особенно участники заинтересовались обзорными и тематическими прогулками по ВДНХ, бульварам и историческим районам города. Также они познакомились с обитателями Московского зоопарка и архитектурой Центрального детского магазина.

Ранее сообщалось, что павильон "Макет Москвы" на ВДНХ поучаствовал 23 и 24 сентября в акции "Московские истории". Его посетили 9 657 человек.

Также Сергей Собянин заявил, что туристический поток и средняя загрузка гостиниц в Москве достигли 90% от уровня рекордного 2019 года. По количеству путешественников из других регионов страны этот год превзошел все предыдущие.

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