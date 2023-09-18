Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики РФ

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Экономика в России смогла выстоять перед беспрецедентным внешним давлением и полностью восстановиться. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщается на сайте Кремля.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", – отметил Путин.

Президент добавил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года. По его словам, теперь следует сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

В ходе совещания глава государства также отметил, что нынешняя ситуация в стране с экономической точки зрения устойчивая и сбалансированная. Путин рассказал, что кабмин завершает работу над проектом федерального бюджета на последующие три года.

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