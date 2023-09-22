Свыше 7 тыс рабочих мест появится в Москве благодаря городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше семи тысяч новых рабочих мест появится в Москве благодаря программе предоставления участков под строительство производств за один рубль в год. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С марта прошлого года город предоставил землю 20 инвесторам за рубль в год для создания новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Общая площадь выделенной земли составляет почти 70 гектаров", – рассказал он.

В рамках соглашений инвесторы построят предприятия по выпуску стройматериалов, мебели и других товаров. Одна из компаний создаст в ТиНАО пищевой кластер, где на территории площадью 27,4 гектара расположатся производства молока, мяса, хлеба и другой продукции.

"Договор аренды <...> заключен на пять лет. <...> За это время инвестор должен создать пищевой кластер общей площадью 163,2 тысячи квадратных метров", – уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский добавил, что первые арендаторы, смогут расположиться в кластере уже в следующем году. Там появится около 3,5 тысячи рабочих мест.

Отмечается, что кластер создадут по разрабонанному концерном "КРОСТ" принципу "тихие заводы-парки без машин". В настоящее время его строительство уже идет.

Ранее сообщалось, что город предоставил инвесторам участки для строительства шести пищевых предприятий. Общая площадь участков составила 9,3 гектара. В реализацию проектов планируется вложить 15,4 миллиарда рублей.

