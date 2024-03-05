Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Фармацевтика, автомобилестроение и электроника оказались в лидерах отраслей, которые активно развиваются в столице. Об итогах 2023 года рассказал президенту Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы сообщил и о крупнейших транспортных проектах. Так, в прошлом году полностью заработала БКЛ, были запущены МЦД-3 и МЦД-4, а также введены Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.