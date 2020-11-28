Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Вакцинировать от коронавируса все население России нет необходимости, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, получать прививки должны только представители групп риска. А это, считает Онищенко, россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также учителя и врачи.
"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20–30 миллионов человек", – объяснил депутат.
Он подчеркнул, что относиться к прививкам стоит серьезно, и добавил, что при некоторых заболеваниях их нельзя делать вовсе.
"Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60 процентов и выше", – заключил он.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе – феврале. При этом группы риска вакцинируют уже в декабре. В них входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.
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