Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

Вакцинировать от коронавируса все население России нет необходимости, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, получать прививки должны только представители групп риска. А это, считает Онищенко, россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также учителя и врачи.

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20–30 миллионов человек", – объяснил депутат.

Он подчеркнул, что относиться к прививкам стоит серьезно, и добавил, что при некоторых заболеваниях их нельзя делать вовсе.

"Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60 процентов и выше", – заключил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе – феврале. При этом группы риска вакцинируют уже в декабре. В них входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

