Россия вышла на плато по коронавирусу – иммунолог

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия достигла плато по распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато – да, можем так считать", – заявил эксперт.

По словам Жемчугова, выход на плато не является самоцелью системы здравоохранения. В приоритете – оптимальное соотношение количества заболевших, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами медучреждений.

Иммунолог подчеркнул, что необходимо учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших от коронавируса. Если эти показатели стабильны на протяжении нескольких дней, то это свидетельствует о плато или даже о положительной динамике в борьбе с COVID-19. Он также отметил, что распространение инфекции прекратится после того, как не менее 70% населения переболеют или вакцинируются.

В России за последние сутки выявили 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На Москву пришлось 5 874 случая, на Санкт-Петербург – 3 771, на Московскую область – 1 484.

