Россия вышла на плато по коронавирусу – иммунолог

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия достигла плато по распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато – да, можем так считать", – заявил эксперт.
По словам Жемчугова, выход на плато не является самоцелью системы здравоохранения. В приоритете – оптимальное соотношение количества заболевших, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами медучреждений.
Иммунолог подчеркнул, что необходимо учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших от коронавируса. Если эти показатели стабильны на протяжении нескольких дней, то это свидетельствует о плато или даже о положительной динамике в борьбе с COVID-19. Он также отметил, что распространение инфекции прекратится после того, как не менее 70% населения переболеют или вакцинируются.
В России за последние сутки выявили 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На Москву пришлось 5 874 случая, на Санкт-Петербург – 3 771, на Московскую область – 1 484.
Число вылечившихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 4 932
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: