В России выявили 27 328 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 163 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 874 случая, на Санкт-Петербург – 3 771, на Московскую область – 1 484, на Нижегородскую область – 493, на Архангельскую область – 403, на Свердловскую область – 397, на Ростовскую область – 384, на Воронежскую область – 381, на Республику Карелия – 369, на Вологодскую область – 366, на Республику Крым – 349, на Хабаровский край – 334, на Красноярский край – 334, на Псковскую область – 328, на Пермский край – 316.
Всего в России зарегистрировано 2 681 256 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе – 0,6%, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области, Кемеровской области, Республике Дагестан, Краснодарском крае – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев, всего за все время в стране умер 47 391 человек. За последние 24 часа в РФ выписали 18 562 человека, за все время вылечились от коронавируса 2 124 797.
Ранее ученый предположил, что большая часть регионов РФ уже находится на плато по COVID-19. Он пояснил, что любая эпидемия имеет тенденцию долгого затухания.
Ученый попросил россиян не ждать, что после вакцинации населения показатели заболеваемости и смертности мгновенно упадут. Это обусловлено историческими примерами, когда после пика пандемии происходит медленный спад заболеваемости.
Число вылечившихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 4 932
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