Еще 4 932 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице от коронавируса вылечились еще 4 932 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 534 552 человек", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того, чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8-495-870-45-16.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, что пик негативных проявлений коронавируса у пациентов с COVID-19 наблюдается на 7–10-й день течения болезни. Он также сообщил, что коронавирус может иметь абсолютно разные симптомы. Например, хронический COVID-19 может проявиться дерматологическими расстройствами, депрессией или парасуицидальными мыслями.

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.