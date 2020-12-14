Ученый предположил, что большая часть регионов РФ уже находится на плато по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большая часть регионов РФ уже находится на плато по COVID-19. С таким предположением выступил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый выстроил свой прогноз на основе карты регионов России по распространению COVID-19, которая базируется на официальной статистике. В ней регионы поделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения.
"Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье", – цитирует специалиста РИА Новости.
Он уточнил, что Москва также с наибольшей вероятностью уже находится на плато по ситуации с коронавирусом. Тавадян ожидает, что в ближайшее время показатели по смертности ощутимо упадут.
"К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года", – сказал эксперт.
Он пояснил, что любая эпидемия имеет тенденцию долгого затухания. Ученый попросил россиян не ждать, что после вакцинации населения показатели заболеваемости и смертности мгновенно упадут. Это обусловлено историческими примерами, когда после пика пандемии происходит медленный спад заболеваемости.
"Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания – Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах", – уточнил Тавадян.
Ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге специалист оценили как удовлетворительную. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в трех регионах: Дагестане, Крыме и Брянской области. При этом ни в одном из российских регионов нет тяжелой ситуации с пандемией, подчеркнул эксперт.
Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По словам градоначальника, город уверенно справляется с пандемией.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 463 пациента с коронавирусом. Всего в столице было выявлено 6 425 новых случаев коронавирусной инфекции.
В столице за прошедшие сутки выявили более 6,5 тыс случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: