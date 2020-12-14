Ученый предположил, что большая часть регионов РФ уже находится на плато по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая часть регионов РФ уже находится на плато по COVID-19. С таким предположением выступил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый выстроил свой прогноз на основе карты регионов России по распространению COVID-19, которая базируется на официальной статистике. В ней регионы поделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения.

"Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье", – цитирует специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что Москва также с наибольшей вероятностью уже находится на плато по ситуации с коронавирусом. Тавадян ожидает, что в ближайшее время показатели по смертности ощутимо упадут.

"К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года", – сказал эксперт.

Он пояснил, что любая эпидемия имеет тенденцию долгого затухания. Ученый попросил россиян не ждать, что после вакцинации населения показатели заболеваемости и смертности мгновенно упадут. Это обусловлено историческими примерами, когда после пика пандемии происходит медленный спад заболеваемости.

"Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания – Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах", – уточнил Тавадян.

Ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге специалист оценили как удовлетворительную. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в трех регионах: Дагестане, Крыме и Брянской области. При этом ни в одном из российских регионов нет тяжелой ситуации с пандемией, подчеркнул эксперт.

Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По словам градоначальника, город уверенно справляется с пандемией.

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 463 пациента с коронавирусом. Всего в столице было выявлено 6 425 новых случаев коронавирусной инфекции.