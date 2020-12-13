Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 463 пациента с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 447 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявлено 6 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 41,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 30,8%.

Около 10,1% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,5% из них старше 80 лет. Еще 13,3% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции.

