В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 6 425 случаев, на Санкт-Петербург – 3 768, на Московскую область – 1 444, на Нижегородскую область – 497, на Карелию – 417, на Архангельскую область – 401. В Коми зафиксировали 398 случаев коронавирусной инфекции, в Ростовской области – 391, Свердловской области – 389, Воронежской области – 380, Вологодской области – 370, Крыму – 351, Хабаровском крае – 338, Красноярском крае – 336, Псковской области – 329, Пермском крае – 318.

Всего в России зарегистрировали 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике и Мордовии.

За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев, за весь период по стране умерли 46 941 человек. За прошедшие сутки выписали 20 277 человек, за весь период выздоровели от коронавируса 2 106 235 человек.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов также предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. По его словам, это произойдет благодаря вакцинации населения от инфекции.

Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.

