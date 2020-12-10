Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной – Собянин

18:08
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город справляется, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остается стабильным. Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении", – рассказал Собянин.
Мэр отметил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции. "То есть мы с этой ситуацией справляемся", – подчеркнул Собянин.
В Москве за последние сутки зарегистрировано 6 730 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1 663 пациента с коронавирусом. На ИВЛ в столичных больницах находятся 493 человека.
Среди заболевших 12,5% – дети, 40,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% – от 66 до 79 лет.
В городе функционируют 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб.
При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.
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