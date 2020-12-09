Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, в столице за время пандемии скончались 9 645 пациентов с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки госпитализировали 1 656 пациентов с COVID-19. Всего в столице зарегистрировали 5 145 новых случаев коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

