В Москве за сутки госпитализировали 1 656 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5 145 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Госпитализировали 1 656 пациентов. На ИВЛ в больницах города находится 451 человек.

9,5% среди заболевших – дети, 42,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет. 4,5% среди заболевших – это люди старше 80 лет.

В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

