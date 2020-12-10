В Москве за сутки госпитализировали 1 663 пациента с COVID-19

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В Москве за последние сутки зарегистрировано 6 730 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1 663 пациента с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.

По данным на 10 декабря, на ИВЛ в столичных больницах находятся 493 человека. Среди заболевших: 12,5% – дети, 40,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% – от 66 до 79 лет.

"Также 4% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также школьникам 6–11-х классов и студентам, обучающимся в дистанционном формате, необходимо соблюдать домашний режим.

В России за последние сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровели 2 033 669 человек.