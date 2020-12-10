В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 283 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 730 случаев, на Санкт-Петербург – 3 774, на Московскую область – 1 351, на Нижегородскую область – 499, на Республику Карелия – 433, на Архангельскую область – 392, на Свердловскую область – 392, на Воронежскую область – 381, на Ростовскую область – 378, на Вологодскую область – 371, на Хабаровский край – 339, на Красноярский край – 336.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии.
За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровели 2 033 669 человек.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.
Он также сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.
Ученые предположили, когда Москва может выйти на пик по коронавирусу
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