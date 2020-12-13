Почти 650 тыс человек заразились COVID-19 в мире за сутки

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С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 70,4 миллиона человек, погибли почти 1,6 миллиона заболевшиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает ВОЗ, общее число заражений в мире достигло 70 461 926, скончались от инфекции 1 599 704 человек.

За последние сутки в мире выявлено 649 425 заражений коронавирусом, 10 718 пациентов скончались.

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировали 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции.