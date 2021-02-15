В ВОЗ заявили, что коронавирус начал распространяться раньше декабря 2019 года

Коронавирус начал распространяться по планете не в декабре 2019 года, а намного раньше. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Они считают, что к тому времени, когда власти Китая объявили о первых случаях заражения неизвестной на тот момент инфекцией, вирус уже вовсю разлетался по планете и даже успел мутировать.

По последним данным, в декабре 2019 года существовало уже около 10 штаммов коронавируса. Ученые продолжают попытки выяснить, откуда взялся коронавирус. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.