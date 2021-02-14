Посольство Китая ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане

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Посольство Китая в Вашингтоне ответило на критику Штатов по работе экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухане.

"В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ", — подчеркнули в диппредставительстве.

В посольстве также надеятся, что Вашингтон займет ответственную и прозрачную позицию и предпримет реальные шаги для оказания поддержки всеобщим мерам по окончании пандемии, передает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, несмотря на то что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден. Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.

На пресс-конференции по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что экспертная группа организации изучила четыре потенциальные версии передачи COVID-19 человеку.

