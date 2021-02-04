Россиянам на госуслугах можно будет узнать о своих долгах за три секунды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минцифры России заявили, что на портале государственных услуг представили новый сервис федеральной службы судебных приставов. Благодаря разделу пользователи смогут узнать об имеющихся долгах за три секунды, говорится на сайте министерства.

Для того чтобы отправить запрос, надо указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения.

"Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд", – отметил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев.

В ФССП России уточнили, что свыше 3,5 миллиона должников ограничены в праве покинуть Россию. При этом на портале госуслуг возможно оплатить судебную задолженность.

Ранее было названо число обанкротившихся в 2020 году россиян. В 94,5% случаев процедуру банкротства инициировали сами граждан.