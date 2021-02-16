В России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 312 (9,9%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве зафиксировали 1 409 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 082, в Московской области – 643, в Нижегородской области – 416, в Воронежской области – 358, в Ростовской области – 332, в Самарской области – 297, Челябинской области – 259, в Пермском крае – 253, Иркутской области – 246.
Всего в России зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай – 0,03%.
За последние сутки умерли 459 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 80 979 человек. За сутки выздоровели 17 627 человек, за весь период – 3 624 663.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.
В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: