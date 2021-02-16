В России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 312 (9,9%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 409 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 082, в Московской области – 643, в Нижегородской области – 416, в Воронежской области – 358, в Ростовской области – 332, в Самарской области – 297, Челябинской области – 259, в Пермском крае – 253, Иркутской области – 246.

Всего в России зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай – 0,03%.

За последние сутки умерли 459 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 80 979 человек. За сутки выздоровели 17 627 человек, за весь период – 3 624 663.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.

