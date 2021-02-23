Вакцину от коронавируса AstraZeneca зарегистрировали на Украине

14:27
Фото: ТАСС/imago images/Scanpix/Sander Ilvest
Первая партия вакцины против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину, передает телеканал "Украина 24".
"Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский союз и Индия", – говорится в сообщении
Вакцина произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля. Ожидается, что следующие поставки препарата будут осуществлены в течение 7–10 дней.
Вакцинацию населения в стране хотят начать через несколько дней. В первую очередь прививку сделают медицинским работникам и военнослужащим, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. В текущем году власти планируют привить около 14,4 миллиона граждан страны.
Ранее стало известно, что российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Киргизии. Она также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
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